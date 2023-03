Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde, Auffahrunfall B51 mit Verletzten - Stuhr, Rentner auf Parkplatz ausgetrickst - Heiligenfelde, Zeitungsausträger verletzt ---

Diepholz (ots)

Hüde - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der Osnabrücker Straße in Hüde wurden am Mittwoch gegen 18.10 Uhr zwei Fahrerinnen verletzt. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wollte links abbiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Die nachfolgende 36-jährige Pkw-Fahrerin bremste und hielt hinter dem Abbieger. Die weitere nachfolgende 46-jährige Pkw-fahrerin erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Pkw der 36-Jährigen auf und schob diesen auf den stehenden Pkw des 31-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Osnabrücker Straße (B 51) musste für die Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 9500 Euro beziffert.

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen ("Vorgeschriebene Vorbeifahrt") auf der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich von der Bundesstraße 214 kommend zur Linderner Straße. Das Verkehrszeichen wurde hierbei komplett aus dem Boden gerissen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 04271/9490).

Barnstorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein Unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Osnabrücker Straße einen geparkten Pkw beschädigt und ist dann geflüchtet. An dem geparkten Pkw Hyundai entstand ein Schaden vor mindesten 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Stuhr - Ausgetrickst

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen Pkw-Fahrer auf dem Marktkauf Parkplatz in der Henleinstraße ausgetrickst und 200 Euro Bargeld entwendet. Der Unbekannte täuschte eine Pkw Panne vor und bat den 80-jährigen Pkw-Fahrer um dessen ADAC-Karte. Während der 80-Jährige die Karte aus seinem Portemonnaie holt, entnimmt der Unbekannte die 200 Euro aus dem Portemonnaie. Das Fehlen der 200 Euro wurde erst später von dem Opfer bemerkt. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizeistation Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr in ein Wohnhaus in Leeste, Kirchstraße, eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Nebeneingangstür Zugang zum Wohnhaus. Nachdem sie eine Zwischentür geöffnet hatten verließen die Täter ohne Diebesgut das Huas wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Heiligenfelde - Zeitungsausträger verletzt

Am Mittwochmorgen um 04:30 trug ein 54-jähriger Mann wie gewohnt in Heiligenfelde die Zeitung aus. In der Steinheide, auf Höhe der Hausnummer 10, setzte plötzlich ein Pkw BMW zurück und verletzte den Austräger. Das Fahrzeugheck traf den Austräger, der daraufhin stürzte. Daraufhin stieg der Fahrer aus, sah den Zusteller am Boden liegen, stieg wieder ein und fuhr eilig in Fahrtrichtung Benser Weg davon. Der 54-Jährige wurde verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen, den Fahrer konnte der Zeuge gut beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Homfeld/Dille - LKW verlor Ladung

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Nienburg und verlor im Ortsteil Dille einen Teil seiner Ladung. Es handelt sich gemäß einer Augenzeugin um einen Sattelzug mit einer Plane in rot / orange. Der Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell