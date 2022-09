POL-FR: Bad Bellingen/Neuenburg am Rhein: Neugierige Zaungäste an der Autobahn

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 29.09.2022, gegen 10:00 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem mutmaßlichen Lkw-Brand nach Weil am Rhein-Friedlingen aus. Dort waren auf einer Baustelle bei einem Lkw Flammen an der Hinterachse entdeckt worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer mittels Wasser bereits durch Anwesende gelöscht worden. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr