POL-DH: --- Warnung vor aktueller Betrugsmasche - Sulingen, Verkehrsprävention am Gymnasium - Syke, An Haustür abgelenkt

Diepholz (ots)

Polizei warnt vor aktueller Betrugsmasche

Betrüger lassen sich immer wieder neue Tricks einfallen, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Ganz aktuell häufen sich bei der Polizei Anzeigen, wo Betrüger sich am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgeben und ihre Hilfe anbieten. Als Beispiel dient ein Fall, der sich in der letzten Woche in Weyhe abgespielt hat. Ein junger Mann wurde von einer angeblichen Mitarbeiterin seines Geldinstituts angerufen. Die Dame fragte ihn, ob er gerade eine Überweisung getätigt hätte. Als er das verneint, sagt sie ihm das da doch eine Überweisung durchgeführt wurde. Sie bietet ihre Hilfe an, um die Überweisung zu stornieren. Hierzu müsse er seine TAN-App öffnen und eine Überweisung bestätigen. Der junge Mann ist skeptisch und möchte sich durch einen Anruf bei seiner Bank vergewissern. Die angebliche Mitarbeiterin erstickt die Skepsis, indem sie die Aktion dringlich macht. Es müsse alles sehr schnell gehen! Als der junge Mann die Zahlung bestätigt, sind 3000 Euro in einer Echtzeitüberweisung freigegeben worden. Die angebliche Mitarbeiterin versichert noch ihr Bestes zu geben und beendet dann das Telefonat. Erst durch einen Anruf in seiner Bank erfährt der junge Mann das er auf einen Betrug reingefallen ist. Die Polizei, aber auch alle Geldinstitute versichern, niemals Geldgeschäfte per Telefon zu erledigen. Wer einen solchen oder ähnlichen Anruf erhält, sollte sich IMMER bei seiner Bank rückversichern und nicht dem Anrufer trauen. Weitere wichtige Hinweise und Tipps sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Varrel - Mit über 2 Promille am Steuer

Am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr stoppte eine Polizeistreife in Varrel, Hohe Straße, einen 55-jährigen Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Kirchdorf, welcher sein Fahrzeug mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille führte. Dem 55-Jährigen wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und die Weiterfahrt eindringlich untersagt.

Sulingen - Verkehrsprävention für die 11.Klassen des Gymnasiums (Fotos)

Drastischer Kurs: Unfälle in Theorie und Praxis Ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik belegt seit Jahren ein krasses Missverhältnis. Die 18- bis 24-Jährigen stellen mit ca. 7,5 % nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtbevölkerung sind aber als Unfallbeteiligte überproportional repräsentiert. Im Verhältnis zum Bevölkerungsdurchschnitt sind sie im Straßenverkehr aktuell einem doppelt so hohen Risiko ausgesetzt, bei einem Unfall verletzt oder getötet zu werden. Um diese Zielgruppe vermehrt in den Focus zu nehmen fand unter der Anleitung von Herrn Wilfried Köhn (Lehrer und Verkehrsobmann des Gymnasium Sulingen), Andreas Müller Verkehrswacht Grafschaft Diepholz e.V., Sonja Fehrs (Kontaktbereichsbeamtin des PK Sulingen) sowie Sascha Lorenz, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Diepholz eine Woche lang Verkehrsprävention in den 11. Klassen des Gymnasium Sulingen statt. Den Schülern wurde eindrucksvoll geschildert, was für Auswirkungen es haben kann, wenn man zu schnell fährt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss, nicht angeschnallt ist, oder mit dem Handy am Steuer fährt- Wir zeigen Kurzfilme, in denen auch Angehörige der Unfallbeteiligten zu Wort kommen. Diese Filme erzeugen Betroffenheit so Lorenz und sollen zum Nachdenken anregen. Vielen ist nicht klar, dass die Versicherung bei Alkohol im Blut des Fahrers die Zahlung verweigern kann. Es kommen schnell bei einem Unfall 50000 Euro zusammen. Ganz zu schweigen von den Folgekosten, wenn der Verletzte gar für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt ist. Wir wollen den Schülern den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Und weil alle Theorie dennoch grau ist, stehen nach 4 Stunden Theorie auch 2 Stunden Praxis an: Überschläge mit Chrissy werden absolviert, die Verkehrswacht des Landkreises Grafschaft Diepholz stellt ihren Simulator für eine Woche zur Verfügung.

Syke-Barrien - An Haustür abgelenkt

Der Fahrer eines Pkw Citroen mit Bremer Kennzeichen hielt am Dienstag gegen 16:50 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Grenzstraße und gab vor, Hilfe zu benötigen. Währenddessen schlich sich eine zweite Person unbemerkt ins Haus und stahl 150 Euro Bargeld. Der Diebstahl wurde kurze Zeit später bemerkt. Vorhandene Videoaufnahmen werden nun durch die Polizei ausgewertet. Wer Hinweise zu dem schwarzen Citroen und den Insassen geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Unfallflucht nach Spiegelunfall

Der Fahrer eines weißen VW Multivan hat am Dienstagmorgen gegen 06:10 Uhr auf der Landstraße 342 von Twistringen in Richtung Goldenstedt einen vor ihm fahrenden LKW überholt, obwohl ihm ein Mercedes Sprinter entgegenkam. Beim Wiedereinscheren stieß er dann aber doch noch mit dem Außenspiegel des Sprinters zusammen. Trotz des heftigen Knalls setzte er unvermittelt seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise auf den Fahrer des weißen VW-Multivan geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

