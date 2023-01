POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Firma

Karlsruhe (ots) - Zwischen Freitag und Montag kam es in Mühlburg in einer Erdgeschosswohnung der Kaiserallee in Mühlberg zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelte ein unbekannter Täter das Küchenfenster der Wohnung auf und gelangte so in den Wohnbereich. Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten. Insgesamt entwendete der Einbrecher wohl ...

