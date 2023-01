Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter Täter bricht in Erdgeschosswohnung ein

Karlsruhe (ots)

Zwischen Freitag und Montag kam es in Mühlburg in einer Erdgeschosswohnung der Kaiserallee in Mühlberg zu einem Wohnungseinbruch.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelte ein unbekannter Täter das Küchenfenster der Wohnung auf und gelangte so in den Wohnbereich. Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten. Insgesamt entwendete der Einbrecher wohl Diebesgut im Wert von knapp 100 Euro. Der genaue Wert des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 6665555 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

