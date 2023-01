Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unfall mit leicht verletztem Kind und erheblichem Sachschaden

Ein leicht verletztes Kind sowie ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Kreisstraße 3526 zwischen Forst und Bruchsal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer gegen 14:30 Uhr auf der Bruchsaler Straße von Forst in Richtung Bruchsal. An der Auffahrt der B35a auf die Kreisstraße missachtete eine 30-jährige Volkswagen-Fahrerin offenbar den Vorrang des 44-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision lösten in beiden Pkw die Airbags aus. Ein Kind, das sich im Auto des 44-Jährigen befand wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

