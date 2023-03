Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Unfallflüchtige ermittelt - Weyhe, Gegen geöffnete Tür gefahren - Syke, Graffiti an Schule ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 09.30 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße flüchtete zunächst ein beteiligtes Fahrzeug. Die Polizei konnte die 80-jährige Fahrerin später an der Wohnanschrift antreffen. Sie hatte beim Linksabbiegen an der Kreuzung den Pkw der entgegenkommenden 43-jährigen Fahrerin übersehen. Beide Pkw kollidierten und die Verursacherin fuhr einfach weiter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 8000 Euro. Die Polizei leitete gegen die 80-jährige Fahrerin ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und stellte ihren Führerschein sicher.

Diepholz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine Polizeistreife stoppte in der Nacht zu Freitag gegen 01.10 Uhr in der Thüringer Straße einen Pkw Audi eines 47-jährigen Fahrers. Eine Überprüfung seiner Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von über 2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe und anschließend seinen Führerschein abgeben. Sei Fahrzeugschlüssel wurde vorsorglich von der Polizei sichergestellt.

Diepholz - Auffahrunfall

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Grafenstraße auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Beide fuhren in Richtung Hindenburgstraße, als die vorausfahrende 71-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen und anhalten musste. Die 21-jährige Fahrerin fuhr trotz Vollbremsung auf. Der Gesamtschaden beträgt rund 6500 Euro.

Weyhe - Gegen geöffnete Tür gefahren

Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 10.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe gegen eine geöffnete Fahrzeugtür eines geparkten Fahrzeugs gefahren. Ein 86-Jähriger hatte die Fahrzeugtür zum Einsteigen geöffnet, als die 36-Jährige dagegen fuhr. Sie konnte, nach eigenen Angaben, wegen Gegenverkehr nicht ausweichen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 18000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein Fahrspurwechsel hat am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Bremer Straße (B 6). Aus noch ungeklärten Gründen geriet er nach rechts auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer 78-jährigen Fahrerin, die den rechten Fahrstreifen befuhr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 10000 Euro.

Syke - Sachbeschädigung an der Schule

Das Gebäude der Realschule an der La-Chartre-Straße wurde in der letzten Woche, in der Zeit von Dienstag bis Samstag, beschädigt. An der Hauswand der Schule und der Turnhalle haben Unbekannte großflächige Graffitis u. a. mit dem Motiv "YSL" aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell