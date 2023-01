Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim/Haßloch) Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Haßloch - Deidesheim (ots)

Am Montag, 09.01., führte die Polizei 2 Geschwindigkeitskontrollen durch: In der Appengasse in Deidesheim wurde der Verkehr aus Richtung Ruppertsberg gemessen. In diesem kürzlich auf 30 km/h beschränkten Bereich waren zwischen 14.30 und 15.45 Uhr 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell, wobei der schnellste mit 70 km/h unterwegs war. In der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch wurde im Anschluss zwischen 16.45 und 18.15 Uhr der aus Richtung Westrandstraße einfahrende Verkehr einer Kontrolle unterzogen. Im Ergebnis waren 6 Verkehrsteilnehmer zu schnell, alle zwischen 40 und 44 km/H bei erlaubten 30 km/h. Neben den Verwarnungen und Bußgeldern, die auf Grund der Geschwindigkeitsverstöße verhängt wurden, stellten die Polizeikräfte noch insgesamt 2 Mängelberichte aus, um sicherzustellen, dass Mängel an Fahrzeugen behoben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell