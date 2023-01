Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 2,6 Promille aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Bockenheim (ots)

Ein Autofahrer wurde am 09.01.23 gegen 21:50 Uhr in der Straße Im Finkenschlag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sofort bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell