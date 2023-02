Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen. Unfall im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen fordert einen Sachschaden von 80.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 08.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ein Unfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Mercedes. Der 47 Jahre alte LKW-Lenker war in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verlassen. Hierzu ordnete er sich auf dem linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen der Abfahrt ein. Im weiteren Verlauf wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wobei er vermutlich einen dort fahrenden 57-jährigen Mercedes-Lenker übersah. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, worauf sich der PKW vor den LKW drehte und anschließend nach links in die Leitplanke schleuderte. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werde. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Gegen 11.00 Uhr waren die Arbeiten vor Ort abgeschlossen.

