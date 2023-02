Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einbruchserie im Landkreis Ludwigsburg aufgeklärt, zwei Tatverdächtige in Haft

Ludwigsburg (ots)

Der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gelang es, eine Serie von Einbrüchen aufzuklären, die im Januar 2023 an verschiedenen Tatorten im Landkreis Ludwigsburg begangen worden waren. Verantwortlich hierfür sollen zwei 23-jährige Männer sein, die sich seit 26. Januar 2023 in anderer Sache in Untersuchungshaft befinden. So sollen die beiden 23-Jährigen für vier Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser in Ludwigsburg-Hoheneck, Ludwigsburg-Oßweil, Ludwigsburg-Neckarweihingen und Vaihingen an der Enz-Aurich verantwortlich sein, bei denen teilweise hydraulische Werkzeuge erbeutet worden waren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5417630, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5420747). Den Tatverdächtigen wird weiterhin zur Last gelegt, mutmaßlich mit dem entwendeten Hydraulikwerkzeug am 20. Januar 2023 einen Geldausgabeautomaten in Freiberg am Neckar-Beihingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5421487) sowie zwei Zigarettenautomaten in Kornwestheim (20. Januar 2023) und Ludwigsburg (21. Januar 2023) aufgebrochen zu haben. Ferner stehen die beiden Männer im Verdacht, am 22. Januar 2023 bei zwei Autohändlern in Ludwigsburg eingebrochen zu sein und einen Toyota Yaris, einen Peugeot 5008 und eine Geldzählmaschine entwendet zu haben. Bei diesen Taten kam mutmaßlich ebenfalls das wenige Tage zuvor entwendete Hydraulikwerkzeug aus den Einbrüchen in die Feuerwehrgerätehäuser zum Einsatz. Neben den beiden 23-Jährigen geriet auch ein 37-jähriger Mann ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler, der die beiden bei den genannten Straftaten als Fahrer unterstützt haben soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell