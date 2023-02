Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 21 Jahre alten Mann

Ludwigsburg (ots)

Am Rande einer Veranstaltung in einer Sporthalle in Weissach kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitiger Ermittlungen waren ein 21 und 23 Jahre alter Mann gegen 01.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Nußdorfer Straße in einen Streit geraten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe der 21 Jahre alte Mann, der in Begleitung eines noch unbekannten Zeugen gewesen sei, seinen Kontrahenten geschlagen und auch mit einem Messer am Hals verletzt. Der Tatverdächtige und sein Begleiter ergriffen hierauf die Flucht in Richtung der Jahnstraße. Der Verletzte versuchte die beiden zu verfolgen, verlor sie schließlich jedoch aus den Augen. Seine Verletzung wurde in der Sporthalle erstversorgt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Tatverdächtigen, der seinem Opfer persönlich bekannt ist. Schließlich stellte sich der 21 Jahre alte Mann nur wenige Stunden nach der Tat beim Polizeirevier in Leonberg. Die Ermittlungen dauern an.

