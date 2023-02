Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Feuerwehreinsatz in der Siebenmorgenstraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich war ein Toaster ursächlich für einen Küchenbrand am Sonntag kurz vor 09.00 Uhr in der Siebenmorgenstraße in Münchingen. Ein Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen befand sich mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. In der Küche entstand insbesondere durch den Qualm ein Sachschaden, der sich auf etwa 1.000 Euro beläuft. Die beiden bereits älteren Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

