Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 17-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Jugendlichen bekamen es Beamte des Polizeireviers Böblingen am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Bühlallee in Ehningen zu tun. Die Mutter des 17-Jährigen hatte die Polizei alarmiert, da der Junge stark alkoholisiert nachhause gekommen war und sie Aggressionen seinerseits befürchtete. Im weiteren Verlauf verließ der 17-Jährige die Wohnung und konnte von einer Streifenwagenbesatzung auf einem Fußweg im Bereich des Bahnhofs festgestellt werden. Einer Personenkontrolle versuchter er zu entgehen, indem davon rannte. Auf einer Wiese stürzte der Jugendliche im weiteren Veraluf. Als sich die Beamten näherten, um ihn festzuhalten, wehrte er sich und trat in Richtung des Gesichts eines Beamten, der sich zu ihm hinunter gebeugt hatte. Der Polizist versuchte dem Tritt auszuweichen und wurde letztlich am Arm getroffen. Nun kam es zu einem Gerangel, während dessen der Beamte ebenfalls zu Boden ging. Schließlich gelang es beiden Einsatzkräften dem 17-Jährigen die Handschließend anzulegen. Auch der zweite Polizeibeamte wurde hierbei leicht verletzt. Darüber hinaus beleidigte sie der Jugendliche. Ein Atemalkoholtest, der der 17-Jährige durchführte, ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er wurde letztlich in die Obhut des Jugendamts übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

