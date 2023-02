Ludwigsburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW Golf Fahrer die Bundesautobahn A 831 von Stuttgart kommend in Richtung Singen. Laut eigenen Angaben kam er am Autobahnkreuz Stuttgart auf Grund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Aufpralldämpfer an der Überleitung zur Bundesautobahn A 8 / A ...

mehr