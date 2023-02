Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gem. Stuttgart - Flughafen

Messe: Zeugen nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Degerloch und Flughafen / Messe in Fahrtrichtung München, bei dem ein roter Opel Meriva und ein Audi Q4 beteiligt waren. Bereits zuvor ist der 45-jährige Opel-Fahrer dem 36-jährigen Audi-Lenker durch seinen offensiven Fahrstil und ständiges Fahrstreifenwechseln im dichten Verkehr aufgefallen. Als der Opel-Fahrer dann verbotswidrig rechts überholen und vor dem Audi wieder einscheren wollte, touchierte er den Q4 auf der Beifahrerseite. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Opel-Fahrer, bei dem Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt werden konnten, weigerte sich im Gespräch mit dem Audi-Fahrer, seine Daten anzugeben - stattdessen versuchte er, seine Fahrt fortzusetzen. Hierauf stellte sich der Audi-Fahrer vor den Opel und versuchte, diesen an der Weiterfahrt zu hindern. Dieser beschleunigte jedoch weiter und fuhr gegen den 36-Jährigen, welcher auf die Motorhaube des Opel fiel und sich anschließend unverletzt vom Fahrzeug abrollen konnte. Der Opel-Fahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Opel-Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Hierbei wurde festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert war, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Im Laufe der weiteren Maßnahmen wurde dem Opel-Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er auch keinen Führerschein vorlegen konnte wird derzeit noch ermittelt, ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen der rote Opel Meriva mit Esslinger Zulassung zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Ausfahrt Esslingen aufgefallen ist oder möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Opel-Fahrers gefährdet wurden. Insbesondere wird der Lenker eines schwarzen Audi A6 (aktuelles Modell) gesucht, welcher während des Unfalls hinter dem Opel auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der 0711/6869230.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell