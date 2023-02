Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Technischer Defekt einer Heizdecke verursacht Brand

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste ein Rentnerehepaar aus der Theodor-Heuss-Straße in Oberriexingen am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem gegen 21:30 Uhr eine Heizdecke mutmaßlich infolge eines technischen Defekts zu brennen begonnen hatte. Der 87-jährige Mann versuchte, die Flammen zu löschen, und brachte schließlich die brennende Heizdecke samt der Matratze selbstständig vor das Haus in die Einfahrt. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war der Brand bereits gelöscht. Der 87-Jährige und seine 86-jährige Ehefrau waren äußerlich unverletzt, jedoch sehr aufgewühlt und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten noch am selben Abend wieder entlassen werden und in ihre Wohnung zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

