Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Fahrzeug prallt gegen Betonmauer und kippt um

Ludwigsburg (ots)

Eine 77-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 08:35 Uhr mit ihrem Opel Meriva in Freiberg am Neckar-Geisingen auf der Bietigheimer Straße in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er an einer Grundstückseinfahrt gegen ein Tor und eine Betonmauer stieß. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug, kippte auf die linke Fahrzeugseite und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über Art oder Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der Opel Meriva wurde von der Feuerwehr wieder aufgerichtet und in der Folge abgeschleppt. An der Grundstückseinfahrt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, der Schaden am Opel der 77-Jährigen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

