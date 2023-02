Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Hemmingen: Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen nach Raub auf Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf die Spur eines 42-Jährigen, der im Verdacht steht, am Abend des 15. Mai 2022 eine Seniorin an ihrer Wohnanschrift in Hemmingen überfallen zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5224981). Der Mann soll die 72-Jährige mit Klebeband gefesselt, anschließend deren Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben und letztlich mit Modeschmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro geflüchtet sein. Die Seniorin konnte sich nach einer Viertelstunde befreien und mit Hilfe ihres Neffen die Polizei verständigen.

Am 13. Januar 2023 konnte der 42-Jährige Mann mit Wohnsitz in der Schweiz in enger Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei schließlich vorläufig festgenommen und nach Deutschland überführt werden.

Der 42-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am 17. Januar 2023 einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den bestehenden internationalen Haftbefehl wegen schweren Raubes in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell