Das Polizeirevier Herrenberg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr in Mötzingen und in Bondorf zu Wohnungseinbrüchen kam. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen den Fällen ein Tatzusammenhang besteht.

Einer der Einbrüche ereignete sich in der Achalmstraße in Mötzingen. Hier gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Anschließend blockierten sie die Haustür von innen mit Möbelstücken und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Bei dem Einbruch wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Heubergstraße in Bondorf kam es zu einem weiteren Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall wurde die Haustür von innen mit einem Möbelstück blockiert. Die Täter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und vermutlich Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Der hinterlassene Sachschaden wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

