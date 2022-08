Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Hausfriedensbruch im leerstehenden Hotel

Gerolstein (ots)

Wie in der Vergangenheit bereits vermehrt, betraten im Zeitraum 23.08.2022 bis 24.08.2022 erneut bisher unbekannte Täter ein leerstehendes Hotel in der Hauptstraße in Gerolstein.

Das ehemalige Hotel "Kaiserhof", welches scheinbar als sogenannter "lost place" angesehen wird, wurde durch die Täter betreten, in dem sie eine Türe gewaltsam öffneten.

Die Täter hinterließen hier zudem Schriftstücke, auf denen sie die Besitzer bzw. den Hausmeister wissen ließen, dass sie die verschlossene Türe wieder geöffnet bekommen hätten.

Zudem hinterließen sie beleidigende Worte in zutiefst ehrverletzter Art und Weise.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Es darf an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass jegliches widerrechtliches Betreten auch sogenannter "lost places" ein strafbares Verhalten wegen Hausfriedensbruchs darstellt.

Hinweise zum genannten Sachverhalt dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell