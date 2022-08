POL-PDWIL: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Werfen eines Gegenstandes von einer Brücke

Eckfeld (ots) - Am 24.08.2022 gegen 21:00 Uhr ereignete sich in der Brunnenstraße in Eckfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Kind verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 54-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Brunnenstraße in Eckfeld in Richtung der L 64, als ein auf dem Gehweg befindliches Kind hinter einem geparkten PKW - aus Fahrersicht - unvermittelt auf die Fahrbahn lief. ...

