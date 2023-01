POL-HB: Nr.: 0062 --Kiosk überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor/Neustadt, Möckernstraße/Bachstraße Zeit: 28.01.2023, 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag brannten in der Bremer Neustadt zwei Kleinbusse und ein Auto. Dabei entstand zum Teil hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Zunächst wurden Einsatzkräfte gegen 04:30 Uhr aufgrund eines brennenden VW-Busses und eines Renault Kleinbusses in die ...

mehr