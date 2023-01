Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis übt Anfahren auf Supermarktparkplatz

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Samstag (21.01.2023) auf Sonntag hielten Polizeibeamte in Haspe einen 17-jährigen Jugendlichen an, der Fahrübungen mit einem Auto durchführte. Gegen 00.00 Uhr wurden die Beamten auf den grauen Ford aufmerksam, der über den Parkplatz eines Supermarktes in der Preußerstraße fuhr. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, bremste er augenblicklich ab. Nachdem der PKW zum Stehen kam, stieg der 20-jährige Beifahrer aus und der 17-jährige Fahrer rutschte vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. In einem Gespräch mit den beiden Männern fanden die Polizisten heraus, dass der 17-Jährige bald einen Führerschein machen möchte und das Anfahren trainieren wollte. Sie zeigten ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Darüber hinaus ermittelt das Verkehrskommissariat nun wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Ford. (sen)

