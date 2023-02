Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unfallflucht in Benzstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Benzstraße in Affalterbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung der Straße "In den Schmiedeäckern" einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grünen Mini. Der Pkw wies Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite im vorderen Bereich auf. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

