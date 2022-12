Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Salzbergen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich um etwa 3:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle an der "Poststraße". Anschließend beschädigten sie zwei Automaten. Ob die Täter Beute machten und in welcher Höhe sie Sachschaden verursachten, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell