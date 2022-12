Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall unter Einfluss von Alkohol

Papenburg (ots)

Ein 39-Jähriger war am Freitagabend um 23:10 Uhr mit seinem Hyundai i30 in Papenburg auf der "Gutshofstraße" in Fahrtrichtung "Rheiderlandstraße" unterwegs. In einer Linkskurve kam der Hyundai nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell