Polizei Hamburg

POL-HH: PM 220921-3. Drei vorläufige Festnahmen nach Diebstahl eines Wohnmobils in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.09.2022, 00:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Stammannstraße

Beamte des Polizeikommissariats 33 nahmen heute in den frühen Morgenstunden mit Unterstützung durch den Diensthund Pax drei Männer vorläufig fest.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt der 51-jährige Halter eines Fiat Ducato Wohnmobils eine Bewegungsmeldung der installierten Alarmanlage auf sein Handy und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem aus der Stammannstraße entwendeten Wohnmobil ein. Wenig später entdeckten Zivilfahnder in der Meerweinstraße sowohl das Wohnmobil, als auch die mutmaßlichen Diebe. Als das Wohnmobil in diesem Moment gestartet worden war, griffen die Beamten ein und verhinderten dessen Abfahrt. Zwei in unmittelbarer Nähe zum Wohnmobil an einem geparkten Skoda Octavia stehende Männer flüchteten umgehend zu Fuß und ließen den Pkw zurück.

Der im Wohnmobil sitzende mutmaßliche Kraftfahrzeugdieb, ein 33-jähriger Pole, schloss sich im Fahrzeug ein, konnte aber im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden.

Für die Fahndung nach den beiden geflüchteten Männern wurden weitere Funkstreifenwagenbesatzungen sowie der Diensthund Pax eingesetzt. Dieser konnte die Flüchtigen, zwei 31 und 42-jährige Polen, noch in Tatortnähe versteckt unter einem Balkon aufspüren und stellen. Der 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das in der Region Nord für Kraftfahrzeugdelikte zuständige Landeskriminalamt 142 hat die Ermittlungen übernommen.

Sowohl das Wohnmobil als auch der Skoda wurden sichergestellt.

Die drei Männer wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

