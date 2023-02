POL-LB: Sindelfingen: 87-Jähriger fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Gärtringen einen grauen Mercedes und fuhr anschließend davon. Der Pkw war auf Höhe einer Bankfiliale geparkt und wies Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite im Bereich des Außenspiegels auf. Der Sachschaden am Mercedes wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

