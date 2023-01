FW Dinslaken: Jahresfest 2023 Löschzug Hiesfeld Freiwillige Feuerwehr Dinslaken

Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

Nach 2 Jahren Corona - Pause feierte der Löschzug Hiesfeld der Freiwilligen Feuerwehr Dinslaken wieder, in Verbindung mit dem traditionellen Karbonadenessen, sein Jahresfest. Unter den ca. 200 Gästen in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums befanden sich zahlreiche Förderer des ehrenamtlichen Engagements der Hiesfelder Wehr sowie Mitglieder der Verwaltung und der Fraktionen des Rates der Stadt Dinslaken. Insbesondere konnte Löschzugführer Rüdiger Paetzel den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Dinslaken, Eyüp Yildiz sowie den Leiter der Feuerwehr Dinslaken, Ulrich Borgmann, unter den Gästen willkommen heißen. Der stellvertrende Bürgermeister würdigte in seiner Rede die Leistungen der Wehr und betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes für das Allgemeinwohl der Bürger. Er ließ nicht unerwähnt, dass die Männer und Frauen der Hiesfelder Einsatzabteilung im Jahr 2022 112 Einsätze bewältigten. Besondere Erwähnung beim Rückblick fanden arbeits- und zeitintensive Unwettereinsätze im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres. Für die geleistete Arbeit sprachen Eyüp Yildiz und Ulrich Borgmann dem Löschzug Hiesfeld ihren persönlichen Dank, sowie den Dank von Rat und Verwaltung aus. Im Rahmen der Veranstaltung konnten wieder mehrere Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen werden. Im Anschluss wurde das vom Löschzug traditionell selbst zubereitete Karbonadenessen serviert. Bei Musik, Tanz und guten Gesprächen genossen alle anwesenden Gäste den weiteren Abend.

