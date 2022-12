Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer Personen in Gefahr unklarer Feuerschein auf der Küpperstr.

Dinslaken (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Dinslaken mit dem Einsatzstichwort Feuer, Personen in Gefahr, unklarer Feuerschein zur Küpperstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte im gegenüberliegenden Haus einen Feuerschein wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Die Wohnung befand sich im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Ursache des Feuerscheins schnell lokalisiert werden. In der Küche der Wohnung, kam es zu einem Entstehungsbrand in der Spülmaschine. Durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen, konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Dinslakener Krankhaus transportiert. Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Hauptwache, der Löschzug Hiesfeld, IUK Einheit sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell