Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch - Breitenstein: Unfallflucht in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde in der Schillerstraße in Weil im Schönbuch - Breitensein ein grauer Ford Fiesta beschädigt. Der Ford war am Straßenrand geparkt und wies Beschädigungen im Bereich des linken hinteren Kotflügels auf. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell