POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Café in Haft

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am frühen Dienstagmorgen (31. Januar 2023) zu einem Einbruch in ein Café in der Poststraße in Böblingen gekommen war, der um kurz nach Mitternacht durch ein Sicherheitsunternehmen gemeldet wurde. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde das Objekt durchsucht. Hierbei konnten zwei männliche Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer verschafften sich zuvor vermutlich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mutmaßlich war noch eine dritte Person an der Tat beteiligt, die den Abtransport von Diebesgut sicherstellen sollte. Etwaiges Diebesgut und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der fortdauernden Ermittlungen.

Die beiden 29- und 34-jährigen kosovarischen Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden am Dienstagnachmittag (31. Januar 2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen versuchten schweren Bandendiebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

