Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Raub unter Einsatz von Pfefferspray

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 27.01.2023, kam es in Nufringen zu einem Raub, bei dem ein 26-Jähriger von dem noch unbekannten Tatverdächtigen mit Pfefferspray verletzt worden war. Der 26-Jährige hatte ein iPhone 14 über eine Online-Verkaufsplattform zum Kauf angeboten. Ein noch nicht näher bekannter Mann täuschte Kaufinteresse vor und kam gegen 21:20 Uhr nach Nufringen, um sich im Ruhesteinweg mit dem 26-Jährigen zu treffen. Noch an der Haustür besprühte der Unbekannte sein Opfer unvermittelt mit Pfefferspray, riss ihm das Handy aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der 26-jährige Geschädigte nahm die Verfolgung des Unbekannten auf, wobei er von dem Täter erneut mit Pfefferspray besprüht wurde und daraufhin die Verfolgung abbrach. Er wurde durch den Pfeffersprayeinsatz leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Das Raubgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Bei dem unbekannten Räuber soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten und 180 - 185 cm großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben, der komplett in Schwarz gekleidet war. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

