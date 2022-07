POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert; mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei ermittelt

Mannheim (ots) - Am frühen Dienstagabend wurde ein Wettbüro in der Haderslebener Straße im Stadtteil Schönau überfallen. Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz nach 18 Uhr das Wettbüro, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit wenigen hundert Euro, die der Täter in einer Plastiktüte verstaute, flüchtete er in Richtung Sonderburger Straße. Er wird wie folgt ...

