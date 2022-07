POL-MA: Mannheim: Überfall auf Wettbüro; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) - Während des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Straße "In der Au", unweit des Schwimmbadweges ein und entwendeten den Firmentresor mit einer noch unbekannten Bargeldsumme. Dazu brachen sie den fest verankerten Tresor aus dem Boden heraus und transportierten ...

mehr