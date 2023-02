Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fußgängerin am Bahnhof von Linienbus erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 70-jährige Fußgängerin zog sich am Freitag gegen 06:30 Uhr schwere Verletzungen zu, als sie im Bereich des Bahnhofs Marbach am Neckar von einem Linienbus erfasst wurde. Die Rentnerin überquerte mit ihrem Hund zu Fuß die Schillerstraße in Richtung der beim Bahnhof befindlichen Grünanlage. Ein 49 Jahre alter Busfahrer kam aus Richtung des Bahnhofs und wollte mit seinem Linienbus von der Bahnhofstraße aus nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Bus und der Fußgängerin, die dabei schwere Verletzungen erlitt und nach Erstversorgung durch eine Notärztin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter Tel. 0711 6869-0 zu melden. Dabei geht es neben dem Unfallhergang insbesondere auch um die Frage, ob die für die 70-Jährige geltende Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot- oder Grünlicht anzeigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell