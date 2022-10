Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221020.1 Preetz: Trickdieb erbeutet Geldbörse und Bargeld von 86-Jähriger

Preetz (ots)

Die Polizeistation Preetz ermittelt derzeit nach einem Trickdiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter Bargeld und Geldbörse einer 86 Jahre alten Frau erbeutete. Der Mann hatte sich zuvor unter einem Vorwand Zugang zu ihrem Haus verschafft.

Nach Angaben der Seniorin erschien der Mann Mittwoch gegen 11 Uhr an ihrer Anschrift in der Kührener Straße und gab sich als Mitarbeiter einer Baufirma aus. Da in der Nähe des Hauses derzeit tatsächlich Bauarbeiten stattfinden, habe sie dem Mann Glauben geschenkt, als er verkündet habe, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen. Hierzu sollte sie den Wasserzähler im Keller im Auge behalten, während er selbst im Erdgeschoss verblieb.

Nachdem der Mann nach der vermeintlichen Überprüfung das Haus verlassen habe, habe sie das Fehlen ihrer Geldbörse sowie eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrags festgestellt. Sie beschrieb den Betrüger als etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von fülliger Statur. Er habe kurzes, dunkelblondes Haar gehabt und dunkle Kleidung getragen.

Die Preetzer Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, denen der Mann in der Kührener Straße zwischen Kiebitzweg und Möwenstieg aufgefallen ist oder bei denen er ebenfalls versucht hat, sich Zugang zu Häusern zu verschaffen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 04342 / 10 770 entgegen.

Grundsätzlich raten wir dazu, keinen fremden Personen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren. Seien sie stets misstrauisch, wenn Ihnen Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen.

Sollten sie dennoch Personen Zutritt gewähren, lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und fotografieren Sie diesen gegebenenfalls. Schließen sie eigenständig die Haustür hinter sich, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können. Lassen sie nicht zu, dass sich die Personen alleine in Räumen aufhalten. Informieren Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige und die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema finden sich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell