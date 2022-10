Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221018.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Bränden

Kiel (ots)

Von Samstagmorgen bis Montagmorgen rückten die Berufsfeuerwehr Kiel und die Polizei zu vier Bränden in Kiel-Wellingdorf aus. Personen kamen in keinem Fall zu Schaden. Die Kriminalpolizei Kiel geht von Brandstiftung beziehungsweise vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am Samstag, 15.10.2022, gegen 04:50 Uhr brannte ein Fiat Ducato auf einem Parkplatz nahe der dortigen Schule im Klausdorfer Weg in voller Ausdehnung als die Kräfte des 4. Polizeireviers Kiel am Einsatzort eintrafen. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Kiel gelöscht werden. Der Sachschaden wird nach vorläufiger erster Einschätzung auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Kurze Zeit später, um 06:12 Uhr, erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizei aus Gaarden erneut einen Einsatz, dass es in Kiel-Wellingdorf brennen sollte. Auf dem Gelände einer Schule in der Danziger Straße brannten bei Eintreffen des Streifenwagens zwei Müllcontainer. Die Berufsfeuerwehr löschte die an der Schulsporthalle befindlichen Container.

Montagfrüh, 17.10.2022, gegen 03:05 Uhr und 04:30 Uhr brannten in der Danziger Straße 55 und 42 erneut Müllcontainer. Insgesamt waren acht Müllcontainer beziehungsweise -tonnen betroffen.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Brandorte schließt die Kriminalpolizei nicht aus, dass Zusammenhänge zwischen den Bränden bestehen.

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die zu den genannten Zeiten auffällige Personen im Umfeld der Brandorte gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Eva Rechtien

