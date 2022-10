Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221017.5 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Kiel (ots)

Freitagabend kam es im Kieler Stadtteil Pries zu einem versuchten Straßenraub zum Nachteil eines 16-Jährigen. Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am 14.10.2022 gegen 19:15 Uhr habe sich der 16-jährige Kieler auf dem Schulgelände im Steenbarg im Bereich des Sportplatzes aufgehalten. Dort seien drei Personen auf ihn zugekommen und hätten nach Bargeld gefragt. Eine der drei Personen hätte dem geschädigten Jugendlichen in die Jackentaschen gegriffen und nach Wertgegenständen gesucht. Im Anschluss hätte diese Person ihm noch ins Gesicht geschlagen. Danach seien die drei Personen ohne Raubgut in Richtung Fehrsstraße geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Der Geschädigte beschrieb die Personen als männlich, 17-18 Jahre alt und 170-180 cm groß. Sie seien mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Kapuzenpullovern mit aufgesetzter Kapuze bekleidet gewesen. Alle drei hätten schwarze Einmalmasken getragen und deutsch gesprochen. Ein Täter hätte einen schwarzen Nike Rucksack mit sich geführt.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell