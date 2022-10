POL-KI: 221017.4 Kiel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Kollision mit Ampelmast

Polizeidirektion Kiel

Sonntagmittag kollidierte der Fahrer eines Pkw mit einem Ampelmast an der Kreuzung Bahnhofstraße / Schwedendamm und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Mast wurde dabei massiv beschädigt. Die Aussage eines Unfallzeugen und Ermittlungen führten zum Auffinden des Unfallfahrzeugs in der Asmusstraße. Der vor Ort angetroffene 31-jährige Halter und ein 28-jähriger Bekannter gaben beide an, dass Fahrzeug gefahren zu haben.

Gegen 12:00 Uhr ging auf der Regionalleistellte der Hinweis eines Zeugen ein, dass ein Pkw soeben mit einem Ampelmast an der Kreuzung Bahnhofstraße/Schwedendamm kollidiert sei. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen und dann weitergefahren.

Am Unfallort stellte eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers fest, dass ein Ampelmast durch den Unfall massiv beschädigt worden war und diverse Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen.

Der Unfallzeuge berichtete, dass ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße aus der Innenstadt kommend befahren habe. Bei dem Versuch, an der Kreuzung Schwedendamm dem Verlauf der Bahnhofstraße in Richtung B 76 zu folgen, sei der Pkw ins Schleudern geraten und gegen den Ampelmast gestoßen. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen und habe dann jedoch seine Fahrt fortgesetzt.

Das Unfallfahrzeug stellten Beamte des 4. Polizeireviers kurze Zeit später zunächst an der Halteranschrift fest. Den Halter selbst trafen die Beamten jedoch nicht an.

Gegen 15:00 Uhr meldete sich der Unfallzeuge erneut auf der Regionalleitstelle und teilte mit, sowohl den Unfallverursacher als auch das Fahrzeug in der Asmussstraße gesehen zu haben.

Eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers traf vor Ort auf den 31-jährigen Halter und einen 28-jährigen Bekannten. Beide gaben an, den Unfall verursacht zu haben. Beide wiesen offensichtlich keine Verletzungen auf. An dem Pkw stellten die Beamten eine erhebliche Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Daneben war die Windschutzscheibe in einem Teilbereich zerborsten und die Airbags hatte bei dem Unfall ausgelöst.

Die Beamten stellten daraufhin die Bekleidung und die Handys der beiden Männer sowie das Unfallfahrzeug zur Spurensuche sicher. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide Männer wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

