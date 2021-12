Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf der Körnerstraße sind bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher Bargeld und eine Herren-Armbanduhr erbeutet. Die Tat passierte gegen 16 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können.

Gladbeck:

Auf der Husmannstraße wurde am Dienstagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter zwei Goldringe und eine EC-Karte gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr.

Herten:

Auf dem Fockenkamp hat ein aufmerksamer Zeuge offensichtlich einen Dieb vertrieben. Der Unbekannte versuchte am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ein Fallrohr eines Wohnhauses zu stehlen. Als der Tatverdächtige angesprochen wurde, flüchtete er mit einem roten Fahrrad in Richtung Friedhof. Beschreibung des Mannes: etwa 40 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, Bart, hatte einen hellblauen Rucksack dabei.

In der Feige wurde ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag- und Dienstagnachmittag. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Marl:

Auf der Oppelner Straße sind unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten das Schlafzimmer nach Diebesgut. Gestohlen wurde diverser Schmuck, eine Armbanduhr und Bargeld.

Recklinghausen:

Auf der Josef-Wulff-Straße sind unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter über einen Zaun auf das Grundstück und hebelten an Terrassentüren - bis sie schließlich ins Gebäude kamen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse im gesamten Haus nach Diebesgut. Nach ersten Angaben wurde Bargeld gestohlen.

Zwischen dem späten Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in eine Grundschule auf der Bochumer Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Kellerfenster auf und betraten dann das Gebäude. Dort wurde dann versucht, mehrere Türen aufzubrechen. Einige Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher ein iPad mitgenommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

