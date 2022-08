Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sportstätte - Täter verursachen hohen Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kreuzheide-Süd, Hubertusstraße 15.08.2022, 22.30 Uhr - 16.08.2022, 05.15 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Räume eines Sportvereins in der Hubertusstraße eingebrochen.

Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich von Montagabend 22.30 Uhr bis Dienstagmorgen 05.15 Uhr.

Ein Vereinsmitglied hatte den Einbruch entdeckt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellten die Kommissare fest, dass die Täter durch zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Innere der Sportanlage gelangt sind. Hier begaben sie sich zunächst in ein Büro, dessen Tür sie mit zerstörerischer Kraft öffneten. Anschließend durchsuchten sie das Büro und die darin befindlichen Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

Danach drangen sie noch in die angrenzende Gaststätte ein und rissen mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten von der Wand, den sie in der Folge versuchten zu öffnen, was ihnen jedoch misslang.

Anschließend flüchteten die Täter in zunächst unbekannte Richtung.

Da kein sich kein Bargeld im Gebäude befand dürften die Täter leer ausgegangen sein. Dennoch wird derzeit geprüft ob und was durch die Unbekannten entwendet wurde.

Zudem haben die Unbekannten durch ihr brutales Vorgehen einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

