Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart

BAB A 831: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW Golf Fahrer die Bundesautobahn A 831 von Stuttgart kommend in Richtung Singen. Laut eigenen Angaben kam er am Autobahnkreuz Stuttgart auf Grund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Aufpralldämpfer an der Überleitung zur Bundesautobahn A 8 / A 81. Der 25-Jährige blieb unverletzt, jedoch konnte bei der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell