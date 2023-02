Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 19.00 Uhr etwas Verdächtiges in der Straße "Straßenäcker" in Ludwigsburg beobachtet haben. Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in ihre Wohnung zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass sich zwei noch unbekannte Personen an der Terrassentür zu schaffen machten. Als diese die Bewohnerin bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die Männer sollen jeweils etwa 180 cm groß gewesen sein. Einer hatte eine helle, der andere eine dunkle Kapuze übergezogen.

