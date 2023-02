Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: verdächtige Wahrnehmung in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Der Schein von Taschenlampen vor ihrem Küchenfenster ließ eine Bewohnerin der Schillerstraße in Aldingen am Sonntag gegen 19.35 Uhr aufmerksam werden. Als die Frau hierauf das Licht in der Küche einschaltete, konnte sie drei Personen erkennen, die sofort Reißaus nahmen. Zwei Personen liefen in Richtung Ortsmitte davon, die dritte Person flüchtete in Richtung der Kornwestheimer Straße. Die anschließend alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnten jedoch keine Verdächtigen festgestellt werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell