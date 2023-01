Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Unfallzeugen

Ratzeburg (ots)

16. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.01.2023 - Ratzeburg

Wie bereits berichtet, ist es am 09.01.2023 in der Schmilauer Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Siehe Meldung im Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5412181

Das Polizeirevier in Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden.

