POL-RZ: 14-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Ratzeburg (ots) - 13. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 12.01.2023 - Glinde Gestern (12.01.2023) ist es in Glinde zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr drangen Unbekannte über eine gewaltsam geöffnete Tür in ein Reihenhaus in der Straße "Holstenkamp" ein. Angaben zu möglichem Stehlgut können noch nicht gemacht werden. Im Hirtenweg war ein Einfamilienhaus Ziel der ...

