POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Ratzeburg (ots) - 13. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.01.2023 - Geesthacht Am Donnerstagfrüh (12.01.2023) ist es in der Wärderstraße in Geesthacht zum Diebstahl aus einer Lagerhalle eines Schrotthandels gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 00.30 Uhr Zugang zum umzäunten Gelände des Schrotthandels und drangen dann über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die ...

mehr