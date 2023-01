Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch beim Schrotthandel

Ratzeburg (ots)

13. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.01.2023 - Geesthacht

Am Donnerstagfrüh (12.01.2023) ist es in der Wärderstraße in Geesthacht zum Diebstahl aus einer Lagerhalle eines Schrotthandels gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 00.30 Uhr Zugang zum umzäunten Gelände des Schrotthandels und drangen dann über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Lagerhalle ein.

Von dort entwendeten sie ca. 500 kg Kupfer.

Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell